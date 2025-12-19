Радомир Стельмах попал в расширенную заявку сборной Германии на 2026 год. 20-летнего гимнаста внесли в кадровый реестр спортсменов, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Немецкого гимнастического союза (DTB).

Почему Стельмах решил выступать за Германию?

В документе DTB указано, что Стельмах представляет федерацию гимнастики немецкой федеральной земли Бранденбург. Украинца включили в список в статусе "перспективный атлет". Это означает, что Радомир рассматривается кандидатом в национальную сборную Германии.

Тренер гимнаста Эдуард Ермаков в интервью Спорт24 рассказывал, что Стельмах живет в Германии последние два года (данные на декабрь 2024 года – 24 Канал). Спортсмен не продлил контракт с Министерством молодежи и спорта Украины. Из-за этого его исключили из состава сборной. Тогда еще речь не шла о смене гражданства.

Что известно о Стельмахе?

Радомир Стельмах родился 18 августа 2005 года в Запорожье. Спортивной гимнастикой парень начал заниматься с шестилетнего возраста.

Он воспитанник запорожской детско-юношеской школы №1. На дебютном чемпионате Европы среди юниоров в 2020 году завоевал золотую медаль в командном первенстве вместе с Ильей Ковтуном.

В послужном списке перспективного атлета также "золото" взрослого чемпионата Европы-2024 в командном многоборье. За сборную Украины Стельмах выступал вместе с Ильей Ковтуном, Олегом Верняевым, Игорем Радивиловым и Назаром Чепурным. В том же году принимал участие в Олимпийских играх в Париже.

