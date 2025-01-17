Ковтун подав документи на зміну громадянства: за яку збірну виступатиме українець

Срібний призер Олімпійських ігор Ілля Ковтун прийняв остаточне рішення щодо зміни громадянства. Гімнаст у майбутньому виступатиме під іншим прапором.

Український гімнаст Ілля Ковтун разом зі своєю тренеркою Іриною Горбачевою подали документи на отримання паспортів Хорватії. Про це повідомило видання Sportske novosti, пише 24 Канал.

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Остаточний вибір Ковтуна

Хорватське видання у своїй публікації посилається на слова тренера збірної Хорватії Владіміра Мадаревича.

Срібний призер Олімпіади-2024 у складі збірної України, який останні три роки проживає у Хорватії, подав документи на отримання громадянства. Аналогічну процедуру здійснила його тренерка Ірина Горбачова.

Хорватська федерація спортивної гімнастики миттєво відреагувала на ініціативу гімнаста та тренерки. Вони будуть активно допомагати Ковтуну та Горбачовій з отриманням громадянства Хорватії.