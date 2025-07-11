Срібний призер Олімпіади-2024 Ілля Ковтун офіційно змінив громадянство

Відомий український гімнаст Ілля Ковтун відмовився від українського громадянства. Спортсмен завершив процедуру оформлення нового паспорту.

Гімнаст Ілля Ковтун офіційно відмовився від українського громадянства. Відтепер спортсмен представлятиме Хорватію, пише 24 Канал з посиланням на Міжнародну федерацію гімнастики.

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Ковтун виступатиме за збірну Хорватії

На сайті організації з'явилися прізвища трьох гімнастів, які змінили громадянство. Серед них фігурує Ілля Ковтун, який змінив українське громадянство на хорватське.

Ковтун змінив громадянство / скриншот з сайту gymnastics.sport

Певний час Ілля перебуватиме у "карантині" та не матиме змогу виступати на міжнародних турнірах.

Довідка. У складі збірної України Ковтун здобув "срібло" на Олімпійських іграх 2024 року у вправах на паралельних брусах, став віцечемпіоном світу та чотириразовим чемпіоном Європи.

Чутки про зміну громадянства з'явилися після завершення Ігор в Парижі. Спочатку Ковтун не коментував своє рішення. Згодом з'явилося його інтерв'ю, де він висловив незадоволення умовами підготовки в Україні.

Зазначимо, що гімнаст після початку повномасштабного вторгнення Росії тренувався в Хорватії. Після Олімпіади-2024 він не повернувся в Україну, а одразу вирушив до Осієку.

Ковтуна розкритикували за рішення змінити громадянство. Тенісистка Олександра Олійникова засудила вчинок срібного призера ОІ-2024, який під час війни зрадив свою Батьківщину.