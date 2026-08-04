Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, зізнався, як порадував українців у важкі часи

Гімнаст Ілля Ковтун, який став віцечемпіоном Олімпійських ігор у Парижі, прокоментував своє досягнення. Спортсмен зазначив, що здобута у столиці Франції срібна нагорода є для нього справжньою гордістю.

22-річний уродженець Черкас, який нещодавно змінив спортивне громадянство, висловив упевненість у тому, що його виступ порадував українців у складні часи. Про це спортсмен розповів в інтерв'ю хорватському виданню Vecernij List.

Що Ковтун сказав про свою нагороду

За словами гімнаста, якого вважають одним із найталановитіших атлетів сучасності, спочатку він не повністю усвідомлював масштаб і значення олімпійської нагороди.

Я пишаюся тим, що, завоювавши олімпійську медаль, приніс хоч трохи радості своїй країні, яка переживала і досі переживає важкі воєнні дні. Мати медаль з Олімпіади, якою б вона не була, – мрія кожного спортсмена,

– наголосив Ковтун.

Водночас атлет поділився і сумом через втрачені можливості завоювати більше нагород. На Іграх у Парижі він двічі зупинявся за крок до подіуму.

Єдине невелике розчарування це те, що у двох дисциплінах – багатоборстві та вільних вправах – я посів четверте місце, я був зовсім поруч із ще двома медалями. Це були мої другі Олімпійські ігри, у Токіо-2021 мені було 17 років, і я був наймолодшим у збірній України,

– згадав гімнаст.

Ковтун тривалий час захищав "синьо-жовтий" прапор, проте з 2025 року змінив спортивне громадянство і переїхав до Хорватії, відмовившись від подальших виступів за збірну України.

Відповідно до міжнародних правил, термін обов'язкового карантину через зміну громадянства вже завершився. Починаючи з липня 2026 року, Ковтун отримав право повноцінно виступати на міжнародній арені під хорватським прапором.

Міжнародне повернення і дебют Ковтуна за нову збірну заплановано на домашній для нього Чемпіонат Європи-2026, який прийматиме Загреб із 19 по 23 серпня.