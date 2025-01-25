Відхилив пропозиції Динамо та Шахтаря: учасник Олімпіади-2024 став гравцем Металіста 1925

Гравець молодіжної збірної України Ілля Крупський визначився з новим клубом. Талановитий футболіст підписав контракт з представником Першої ліги.

Харківський Металіст виграв боротьбу за Іллю Крупського у грандів українського футболу та американського Інгленд Революшн. Трансферна сага, яка тривала кілька місяців, завершилася на користь "жовто-синіх", пише 24 Канал з посиланням на сайт Металіста 1925.

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Несподіваний вибір Крупського

Ілля Крупський підписав з Металістом 1925 контракт терміном на чотири роки. Проте дебют правого захисника за нову команду відбудеться вже у новому сезоні. Найближчі пів року Ілля проведе за полтавську Ворсклу на правах оренди. Такою була умова цього сенсаційного трансферу.

Ілля Крупський – гравець Металіста 1925 / фото ФК Металіст 1925

За даними Transfermakt, Ворскла отримала за свого вихованця один мільйон євро. Хоча раніше фігурувала сума у розмірі трьох мільйонів євро.

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