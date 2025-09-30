Український голкіпер Ілля Волошин успішно дебютував за Реал U-19 в Юнацькій лізі УЄФА. У другому турі резервісти "вершкових" зустрічалися з Кайратом.

У вівторок, 30 вересня, в рамках другого туру Юнацької ліги УЄФА відбувся матч між казахським Кайратом та мадридським Реалом. Ворота іспанської команди захищав українець Ілля Волошин, повідомляє 24 Канал.

Читайте також У Казахстані божевілля через Реал: гравцям обіцяють авто, фанати оскаженіли

Як Волошин відбив пенальті?

На 23-й хвилині зустрічі за рахунку 2:0 на користь мадридців арбітр призначив пенальті у їхні ворота. До м'яча підійшов гравець Кайрата Азамат Туякбаєв, але його удар з одинадцятиметрової позначки відбив Ілля Волошин.

Українець виявив холоднокровність та вгадав кут, куди бив казахський футболіст.

Волошин відбив пенальті у матчі за Реал: дивіться відео

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу юнаків Реала з рахунком 4:1. Волошин відіграв повний матч в Юнацькій лізі УЄФА, пропустивши один м'яч.

Що відомо про Волошина?