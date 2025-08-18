У неділю, 17 серпня, матч Нант – ПСЖ закрив програму першого туру французької Ліги 1 з футболу. В ньому дебютував у складі парижан Ілля Забарний.

Він допоміг чинним чемпіонам Франції здобути мінімальну перемогу з рахунком 1:0, провівши на полі всю гру. Після фінального свистка захисник збірної України поділився своїми емоціями, повідомляє 24 Канал із посиланням на RMC Sport.

Що сказав Забарний про свій дебют за ПСЖ?

Ілля заявив, що відчув різницю між чемпіонатами Англії та Франції. Він зізнався, що йому подобається грати в команді, яка здебільшого атакує, а також відзначив підтримку фанатів.

"Ліга 1? Звичайно, тут усе по-іншому, але мені сподобалося. Я люблю грати за команди, які багато володіють м’ячем. Мені це дуже сподобалося. Я почувався дуже добре протягом матчу.

Вболівальники були поруч, було дуже приємно грати з їхньою підтримкою. Вони не переставали співати. Я недавно знайомий зі своїми товаришами по команді, вони неймовірні гравці. Я дуже радий бути тут, усі намагаються мені допомогти", – сказав український захисник.

До слова. Ілля Забарний став десятим українським гравцем у чемпіонаті Франції в часи незалежності. Рекордсменом за кількістю матчів наразі є легендарний Олександр Заваров.

Зазначимо, що наступний поєдинок ПСЖ проведе вдома проти Анже. Гра відбудеться 22 серпня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.