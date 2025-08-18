У цьому поєдинку за парижан дебютував Ілля Забарний. Він провів на полі усю гру та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 1:0, повідомляє 24 Канал.

Хто з українців грав у Лізі 1?

Цей матч виявився особливим не тільки для 22-річного захисника, а й усього українського футболу. Киянин став десятим гравцем з України в часи незалежності, який зіграв в елітному дивізіоні Франції.

Першим у місцевому чемпіонаті виступав легендарний Олександр Заваров. Саме він досі залишається рекордсменом за кількістю матчів у Лізі 1.

Всі українські футболісти, які грали в Лізі 1

Олександр Заваров (Нансі) – 58 матчів Едуард Соболь (Страсбур) – 28 Сергій Скаченко (Мец) – 27 Руслан Маліновський (Марсель) – 20 Максим Левицький (Сент-Етьєн) – 15 Данило Ігнатенко (Бордо) – 11 Павло Яковенко (Сошо) – 6 Юрій Яковенко (Аяччо) – 2 Микола Кухаревич (Труа) – 2 Ілля Забарний (ПСЖ) – 1

Довідка. Наступний поєдинок ПСЖ проведе 22 серпня вдома проти Анже. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що дебют Іллі Забарного вже прокоментував наставник парижан Луїс Енріке. Він залишився задоволений виступом українського захисника.