Тренер ПСЖ оцінив дебют Забарного у Франції
- Ілля Забарний дебютував у складі ПСЖ у матчі проти Нанта, де команда здобула перемогу 1:0.
- Тренер ПСЖ Луїс Енріке висловив задоволення виступом Забарного та вважає, що нові футболісти покращать команду.
- У дебютному матчі Забарний показав високий рівень гри з 95% точних передач та успішними діями в захисті.
У неділю, 17 серпня, Ілля Забарний дебютував у складі ПСЖ. Сталося це у виїзному матчі першого туру чемпіонату Франції проти Нанта.
Українець провів повний поєдинок і допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 1:0. Цю подію прокоментував наставник паризького клубу Луїс Енріке, повідомляє 24 Канал із посиланням на RMC Sport.
До теми Забарний дебютував за ПСЖ у переможному матчі проти Нанта: як зіграв українець
Що сказав Енріке про дебют Забарного?
Він оцінив стартову гру своєї команди та висловився про дебют Іллі Забарного. Іспанський фахівець залишився задоволений виступом 22-річного українського футболіста:
"Якщо мені потрібно оцінити своїх гравців, я вважаю, що ми провели якісний поєдинок. Наше завдання – покращувати футболістів як індивідуально, так і колективно. Це моя мета як головного тренера. Це важливіше, ніж їхній фізичний стан. Футболісти, яких ми підписали під час літнього трансферного вікна, принесуть багато користі в новому сезоні.
І Забарний, і Люка Шевальє зіграли на найвищому рівні. Ми добре їх знаємо та вважаємо, що вони покращать нашу команду. Це був їх перший матч, тому ми спокійні та впевнені у своїх силах. Після приходу Забарного та Шевальє у нас з'явилося більше варіантів. Ми будемо намагатись ставати краще".
Довідка. В дебютному матчі Ілля Забарний 71 раз доторкнувся до м’яча. Він віддав 95% точних передач, виграв два єдиноборства з чотирьох, двічі успішно пішов у підкат, а також допустив п'ять втрат.
Нагадаємо, що напередодні з'явилися чутки, що українець знайшов спільну мову з росіянином Матвієм Сафоновим і вони начебто стали приятелями. Цю інформацію вже прокоментувала дружина Іллі Забарного.