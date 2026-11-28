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У Франції вважають, що українець наразі не демонструє належного для ПСЖ рівня футболу. Так стверджує колишній оборонець мюнхенської Баварії Мегді Бенатія, пише lestitisdupsg.fr

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Що експерт говорить про Забарного

Ексфутболіст зазначив, що на його думку, наш земляк добре проявив себе під час виступів в Англійській Прем’єр-лізі, але не після переїзду до Франції.

Я багато спостерігав за цим захисником у Борнмуті. Попри свій зріст, він є швидким, але у ПСЖ я не можу згадати жодного його видатного матчу. Він там уже досить давно, і часто грає у легких матчах, коли у чемпіонаті відбувається ротація– сказав Бенатія.

Нагадаємо, що 39-річний Бенатія на клубному рівні зашищав низку клубів, серед якиї знайшлось місце таким грандам, як Баварія, Рома та Ювентус. Він також грав за юнацькі збірні Франції, але у підсумку обрав національну команду Марокко.

Як складається сезон для Забарного

У всіх турнірах цього сезону українець зіграв 11 матчів. Трохи більше половини з них, 6 ігор, припали на чемпіонат Франції.

У грі проти Роми (2:2) у Лізі чемпіонів центрбек відзначився взяттям воріт, що згодом прокоментував головний тренер парижан Луїс Енріке, який відзначив прогрес свого підопічного.

Президент УАФ Андрій Шевченко привітав Іллю з взяттям воріт у престижному турнрі.