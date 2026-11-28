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Во Франции считают, что украинец пока не демонстрирует уровня игры, соответствующего требованиям ПСЖ. Так заявил бывший защитник мюнхенской "Баварии" Мегди Бенатия, пишет lestitisdupsg.fr

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Что эксперт говорит о Забарном

Экс-футболист отметил, что, по его мнению, наш соотечественник хорошо проявил себя во время выступлений в английской Премьер-лиге, но не после переезда во Францию.

Я много наблюдал за этим защитником в Борнмуте. Несмотря на свой рост, он быстр, но в ПСЖ я не могу вспомнить ни одного его выдающегося матча. Он там уже довольно давно и часто играет в легких матчах, когда в чемпионате происходит ротация– сказал Бенатия.

Напомним, что 39-летний Бенатия на клубном уровне защищал цвета ряда клубов, среди которых нашлись такие гранды, как Бавария, Рома и Ювентус. Он также играл за юношеские сборные Франции, но в итоге выбрал национальную команду Марокко.

Как складывается сезон для Забарного

Во всех турнирах этого сезона украинец сыграл 11 матчей. Чуть больше половины из них, 6 игр, пришлись на чемпионат Франции.

В матче против Ромы (2:2) в Лиге чемпионов центральный защитник отличился голом, что впоследствии прокомментировал главный тренер о парижан Луис Энрике, отметивший прогресс своего подопечного.

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил Илью с забитым голом в престижном турнире.