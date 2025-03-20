"Він хотів би": відомий експерт назвав бажаний клуб для Забарного
- Ілля Забарний прогресував у Борнмуті та привернув увагу топових клубів.
- Забарний зіграв 29 матчів за Борнмут у поточному сезоні, але результативними діями не відзначався.
Ілля Забарний добре спрогресував під керівництвом Андоні Іраоли Борнмута. Завдяки свої грі український захисник звернув на себе увагу багатьох топових клубів.
Сергій Нагорняк висловився стосовно Іллі Забарного. Колишній футболіст, а нині експерт назвав команду, яка найбільше підійшла б 22-річному захиснику, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.
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Куди краще перейти Забарному
Сергій Нагорняк оцінив прогрес Іллі Забарного, який піднявся у ціні на 2 мільйони євро. Експерт побажав українському захиснику довгої гри, зазначивши, що його позиція у збірній буде закрита на 10 років.
Нагорняк вважає, що Забарний подорожчає у ціні. Однак йому потрібно покинути Борнмут та перейти у більш іменитий клуб.
Я б його в Ліверпулі бачив. Він же сказав, що Прем'єр-ліга – найсильніша ліга світу, і він хотів би продовжувати грати там,
– сказав Нагорняк.
Нагадаємо, що у поточному сезоні Ілля Забарний зіграв у 29 матчах за Борнмут у всіх турнірах. Результативними діями український захисник не відзначався.