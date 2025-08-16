Протягом всього літа тривала сага щодо трансферу Іллі Забарного з Борнмута. Врешті-решт українець став гравцем ПСЖ.

Однією з перепон цього переходу вважалася присутність у французькому клубі російського воротаря Матвія Сафонова. Його поки не продали й напередодні між цим голкіпером і захисником збірної України відбулася перша розмова, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.fr.

Чи знайшли спільну мову Забарний і Сафонов?

Керівництво ПСЖ вжило запобіжних заходів щодо непростої ситуації навколо футболістів з ворожих країн. Після оформлення трансферу було організовано зустріч між гравцями, які могли обговорити чимало складних питань.

Зазначається, що вона ні до чого не призвела. Про це говорить чимало факторів, які видно неозброєним оком.

Забарний повністю ігнорує Сафонова, вони зовсім не спілкуються, тож їх комунікація у клубі зведена до нуля. Також красномовним є той факт, що росіянин є єдиним гравцем ПСЖ, на якого захисник збірної України не підписався у соціальних мережах.

До слова. Ілля Забарний може дебютувати у складі парижан уже 17 серпня. В матчі першого туру чемпіонату Франції ПСЖ на виїзді зіграє з Нантом.

Нагадаємо, що напередодні італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма оголосив, що залишить команду найближчим часом. Після цього стало відомо, які плани має Сафонов у ситуації, яка склалася у ПСЖ.