В течение всего лета продолжалась сага по трансферу Ильи Забарного из Борнмута. В конце концов украинец стал игроком ПСЖ.

Одной из преград этого перехода считалось присутствие во французском клубе российского вратаря Матвея Сафонова. Его пока не продали и накануне между этим голкипером и защитником сборной Украины состоялся первый разговор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.fr.

Нашли ли общий язык Забарный и Сафонов?

Руководство ПСЖ приняло меры предосторожности относительно непростой ситуации вокруг футболистов из враждебных стран. После оформления трансфера была организована встреча между игроками, которые могли обсудить немало сложных вопросов.

Отмечается, что она ни к чему не привела. Об этом говорит немало факторов, которые видны невооруженным глазом.

Забарный полностью игнорирует Сафонова, они совсем не общаются, поэтому их коммуникация в клубе сведена к нулю. Также красноречивым является тот факт, что россиянин является единственным игроком ПСЖ, на которого защитник сборной Украины не подписался в социальных сетях.

К слову. Илья Забарный может дебютировать в составе парижан уже 17 августа. В матче первого тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграет с Нантом.

Напомним, что накануне итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма объявил, что покинет команду в ближайшее время. После этого стало известно, какие планы имеет Сафонов в ситуации, которая сложилась в ПСЖ.