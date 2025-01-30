Сенсаційний гранд АПЛ планує підписати зірку збірної України Іллю Забарного влітку

Ньюкасл всерйоз зацікавлений у трансфері захисника Борнмута. "Сороки" хотіли придбати гравця вже цієї зими, але перехід довелось відкласти.

Український захисник Ілля Забарний має попит на трансферному ринку. Інтерес до гравця Борнмута проявляють ПСЖ, а також кілька грандів АПЛ.

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Відклали до літа

Серед них є і Ньюкасл, який планує підсилити центр захисту. Команда Едді Гау визначила Забарного як пріоритетний варіант для трансферу, повідомляє 24 Канал з посиланням на The I Paper.

Правда, "сороки" хотіли оформити перехід взимку, але тепер вирішили відкласти це питання до літа 2025-го. Ньюкаслу необхідно вписатися у правила фінансового фейр-плей.

Для цього клубу потрібно продати одного з лідерів. Найбільш ймовірним кандидатом на відхід є Мігель Альмірон, яким цікавиться Атланта Юнайтед. Додатковим стимулом для Забарного може стати вихід "сорок" в Лігу чемпіонів за підсумками сезону.

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Контракт Забарного із Борнмутом розрахований до 2029 року. Transfermarkt оцінює українця у 38 мільйонів євро. Нагадаємо, що Ілля перебрався до стану "вишень" у січні 2023 року.

За цей час він став незмінним гравцем основи, провівши 71 матч за клуб. У цьому сезоні Забарний допомагає Борнмуту творити сенсацію в АПЛ, адже "вишні" після 23-х турів посідають сьоме місце та відстають від зони Ліги чемпіонів лише на один бал.