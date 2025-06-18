На Забарного з'явився багатий претендент: українець пріоритетна ціль для клубу

Ілля Забарний вже в літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку. Після двох сезонів гри на стабільно високому рівні у складі Борнмута він привернув до себе увагу низки більш статусних клубів.

Головним претендентом на 22-річного українця тривалий час вважався ПСЖ. У перемовинах французького клубу з "вишнями" виникли розбіжності щодо суми трансферу й цим готовий скористатися найбагатший клуб у світі, повідомляє 24 Канал із посиланням на EPL Index.

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Хто зацікавився Забарним

Йдеться про Ньюкасл. "Сороки" з'явилися на горизонті після того, як чинний переможець Ліги чемпіонів вирішив призупинити перемовини щодо трансферу Іллі Забарного поки бере участь у Клубному чемпіонаті світу-2025.

Керівництво англійського клубу хоче підсилити свій склад центральним захисником. Ньюкасл розглядає на цю роль, окрім українця, також Марка Гуехі.

Зазначається, що саме трансфер Забарного є пріоритетним для "сорок". Вони вважають, що цей перехід може обійтися дешевше, ніж придбання центрбека Крістал Пелес.

До слова. В сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 39 матчів на клубному рівні. У них він відзначився одним асистом.

Нагадаємо, що також на українця претендують Ліверпуль і Челсі. Однак офіційних пропозицій Борнмуту вони поки не робили.