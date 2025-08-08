У трансферній сазі з переходом Іллі Забарного до французького Парі Сен-Жермена поставлена крапка. Тривалі перемовини завершилися позитивним результатом для захисника збірної України.

Переможець Ліги чемпіонів-2025 зумів домовитися з Борнмутом щодо суми трансферу Іллі Забарного. Незабаром українець буде представлений гравцем французького ПСЖ, пише 24 Канал з посиланням на Фабріціо Романо.

Коли Забарний приєднається до ПСЖ?

За інформацією авторитетного інсайдера, сума трансферу становитиме 67 мільйонів євро разом з бонусами. Французький клуб одразу виплатить 63 мільйони євро. Ще чотири мільйони з трансферної суми складуть бонуси.

Зазначимо, що київське Динамо претендує на 20 відсотків від трансферу Забарного. Такий пункт був прописаний у контракті під час переходу Забарного до Борнмуту. Тож столичний клуб може отримати 13,4 мільйона євро.

Забарний стане гравцем ПСЖ / фото зі сторінки Фабріціо Романо

Ілля Забраний незабаром поставить особистий підпис під п'ятирічним контрактом. Для завершення трансферу українець повинен пройти медобстеження перед Суперкубком УЄФА. Таким чином, Ілля матиме змогу взяти участь у цьому поєдинку.

Нагадаємо, що Суперкубок УЄФА між ПСЖ та Тоттенхемом відбудеться 13 серпня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

