В трансферной саге с переходом Ильи Забарного к французскому Пари Сен-Жермену поставлена точка. Длительные переговоры завершились положительным результатом для защитника сборной Украины.

Победитель Лиги чемпионов-2025 сумел договориться с Борнмутом по сумме трансфера Ильи Забарного. Вскоре украинец будет представлен игроком французского ПСЖ, пишет 24 Канал со ссылкой на Фабрицио Романо.

Когда Забарный присоединится к ПСЖ?

По информации авторитетного инсайдера, сумма трансфера составит 67 миллионов евро вместе с бонусами. Французский клуб сразу выплатит 63 миллиона евро. Еще четыре миллиона из трансферной суммы составят бонусы.

Отметим, что киевское Динамо претендует на 20 процентов от трансфера Забарного. Такой пункт был прописан в контракте при переходе Забарного в Борнмут. Поэтому столичный клуб может получить 13,4 миллиона евро.

Забарный станет игроком ПСЖ / фото со страницы Фабрицио Романо

Илья Забарный вскоре поставит личную подпись под пятилетним контрактом. Для завершения трансфера украинец должен пройти медобследование перед Суперкубком УЕФА. Таким образом, Илья сможет принять участие в этом поединке.

Напомним, что Суперкубок УЕФА между ПСЖ и Тоттенхэмом состоится 13 августа. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

