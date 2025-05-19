У Борнмуті винесли вердикт Забарному: чи покине клуб лідер збірної України

Ілля Забарний у цьому сезоні продемонстрував високий рівень та привернув увагу чималої кількість топових європейських клубів. Разом із Діном Хейсеном українець створили непрохідну стіну у центрі оборони Борнмута.

Партнер Забарного Хейсен вже підписав контракт з Реалом та покине "вишень" після завершення сезону. Натомість майбутнє лідера збірної України залишається під питанням.

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Що відомо про рішення Борнмута

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на видання GiveMeSport, Борнмут ухвалив рішення щодо майбутнього Іллі Забарного у клубі.

"Вишні" не планують продавати лідера збірної України через те, що Дін Хейсен покине клуб та вирушить у Реал. У клубі планують зберегти костяк команди, аби наступного сезону боротись за найвищі місця в АПЛ.

До слова. Ілля Забарний потрапив у сферу інтересів Манчестер Сіті, Ньюкасла та Тоттенхема. Клуби готові викласти круглу суму за лідера збірної України.

Нагадаємо, що Ілля Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року. "Вишні" заплатили київському Динамо 22,7 мільйона євро за українського оборонця.

У поточній кампанії Ілля Забарний зіграв у 37 матчах у складі Борнмута в офіційних турнірах. Результативними діями український центрбек не відзначався.