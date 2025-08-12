Ілля Забарний 12 серпня 2025 року став гравцем ПСЖ. Парижани заплатили Борнмуту чималі кошти за трансфер українського футболіста.

22-річний захисник обійшовся французькому клубу у 63 мільйони євро. Ілля Забарний став одним з найдорожчих трансферів в історії українського футболу, повідомляє 24 канал.

Хто найдорожчий футболіст в історії України?

Список найдорожчих українських футболістів після трансферу Іллі Забарного дещо змінився. П'яте місце посідає нападник Артем Довбик, який минулого літа перебрався в італійську Рому.

"Вовки" заплатили чималі кошти за українського нападника. Жирона отримала 30,5 мільйонів євро за трансфер Артема Довбика.

Четверта позиція за Олександром Зінченком, який влітку 2022 року змінив Манчестер Сіті на Арсенал. Лідер збірної України обійшовся "канонірам" у 35 мільйонів євро.

Третя сходинка за легендою українського футболу Андрієм Шевченко. Після восьми сезонів у Мілані у 2006 році нинішній президент УАФ перейшов у Челсі за рекордні на той час 43,9 мільйона євро.

Ілля Забарний зайняв друге місце, перейшовши у ПСЖ. З відривом у 7 мільйонів у рейтингу найдорожчих український футболістів лідирує Михайло Мудрик, який обійшовся Челсі у 70 мільйонів євро.

Раніше повідомляли про те, що стало відомо, коли Ілля Забарний зіграє перший матч за ПСЖ після трансферу з Борнмута. Український футболіст може дебютувати за нову команду найближчими днями.