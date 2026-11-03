У ПСЖ зробили відверту заяву про Забарного

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Пачо вважає, що український центральний оборонець допомагає парижанам зберігати високий рівень гри навіть попри кадрові втрати. Еквадорського футболіста цитує ресурс parisfans.fr.

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Що Пачо сказав про Забарного

Пачо відзначив те, що Забарний, який проводить у Парижі другий сезон, добре влився у колектив.

Заба добре адаптувався до команди та нашого стилю гри. Він завжди готовий, коли ми його потребуємо. У цьому й перевага нашої команди: у нас завжди є гравець, готовий допомогти. Це чудова людина, яка дуже багато працює і віддає себе команді. Він також викликає симпатію– зазначив Пачо.

Додамо, що наразі команда Луїса Енріке грає без двох провідних футболістів. Ще у середині жовтня м’язові травми отримали капітан команди Маркіньйос та володар "Золотого м’яча-2025" Усман Дембеле.

Як складається сезон для Забарного

Цього сезону Ілля Забарний провів 7 матчів за ПСЖ. Він навіть відзначився 1 голом. Це сталось у поєдинку чемпіонату Франції проти Страсбура. Завдяки цьому взяттю воріт парижани зрівняли рахунок, а згодом вирвали перемогу.

Нещодавно наставник ПСЖ Луїс Енріке відверто оцінив гру Забарного.

Наступний матч парижани проведуть на виїзді у Лізі чемпіонів. У вівторок, 3 листопада, французький клуб зіграє проти Вільярреала. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.