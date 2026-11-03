В ПСЖ сделали откровенное заявление о Забарном

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Пачо считает, что украинский центральный защитник помогает парижанам поддерживать высокий уровень игры даже несмотря на кадровые потери. Слова эквадорского футболиста приводит сайт parisfans.fr.

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Что Пачо сказал о Забарном

Пачо отметил, что Забарный, который проводит в Париже второй сезон, хорошо влился в коллектив.

Заба хорошо адаптировался к команде и нашему стилю игры. Он всегда готов, когда мы в нем нуждаемся. В этом и заключается преимущество нашей команды: у нас всегда есть игрок, готовый помочь. Это замечательный человек, который очень много работает и отдает себя команде. Он также вызывает симпатию– отметил Пачо.

Добавим, что в настоящее время команда Луиса Энрике играет без двух ведущих футболистов. Еще в середине октября мышечные травмы получили капитан команды Маркиньос и обладатель "Золотого мяча-2025" Усман Дембеле.

Как складывается сезон для Забарного

В этом сезоне Илья Забарный провел 7 матчей за ПСЖ. Он даже отличился одним голом. Это произошло в матче чемпионата Франции против Страсбура. Благодаря этому голу парижане сравняли счет, а впоследствии вырвали победу.

Недавно тренер ПСЖ Луис Энрике откровенно оценил игру Забарного.

Следующий матч парижане проведут на выезде в Лиге чемпионов. Во вторник, 3 ноября, французский клуб сыграет против Вильярреала. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.