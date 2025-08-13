У вівторок, 12 серпня, Ілля Забарний після тривалої трансферної саги змінив клубну прописку. Він став гравцем французького ПСЖ.

Була інформація, що однією з важливих вимог захисника збірної України для переходу був продаж росіянина Матвія Сафонова. Проте поки цього не відбулося й наразі стали відомі плани "запорєбрикового" голкіпера, повідомляє 24 Канал із посиланням на L'Eqiepe.

Читайте також "Нехай Сафонов йому ноги поламає": росіяни збожеволіли після трансферу Забарного у ПСЖ

Що вирішив Сафонов після приходу Забарного у ПСЖ?

Очікувалося, що його відхід є практично вирішеним питанням. Проте виявилося, що 26-річний воротар має інші наміри.

Він хоче боротися за місце в основному складі французького гранда. Уродженець Краснодара розцінив би добровільний відхід як ознаку слабкості після лише одного сезону у складі чинного переможця Ліги чемпіонів.

Зазначається, що Сафонов залишить парижан за двох умов. Його має про це попросити керівництво ПСЖ або ж з'явиться запрошення від іменитого європейського клубу, який буде готовий зробити росіянина основним воротарем своєї команди.

До слова. Контракт Матвія Сафонова з французьким грандом діє до 30 червня 2029 року. У минулій кампанії він провів 17 поєдинків на клубному рівні, у яких пропустив 13 голів.

Нагадаємо, що напередодні Джанлуїджі Доннарумма оголосив про відхід з ПСЖ. Саме він був основним воротарем команди протягом чотирьох останніх сезонів.