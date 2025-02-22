"Надто важкі наслідки": тренер Борнмута став на захист Забарного після вилучення українця

Сьогодні. 22 лютого, відбулись матчі суботньої програми 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. В одному з них Борнмут вдома приймав Вулверхемптон.

"Вишні" перервали 13-матчеву серію без поразок у чемпіонаті Англії, поступившись "вовкам" з рахунком 0:1. Ілля Забарний отримав червону картку за жорсткий підкат на 29-й хвилині гри, повідомляє 24 канал.

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Іраола про червону картку Забарного

Головний тренер Борнмута наголосив, що їм важко було грати в десятьох, але вони змогли вирівняти гру. Андоні Іраола заявив, що він пишається своїми підопічними.

Також наставник "вишень" прокоментував вилучення Іллі Забарного. Іспанський спеціаліст вважає, що український захисник не мав отримати червону картку, адже VAR може переглянути момент з декількох ракурсів та вибрати найгірший.

Забарний хотів зіграти чітко в м'яч, але в нього поїхала нога. Через це він може пропустити майже 4 матчі. Ви хочете, щоб ми сказали гравцям не кидатись на такі м'ячі, тому що вони можуть пропустити чотири гри за місяць? Я вважаю, що наслідки надто важкі,

– цитує Іраолу BBC.

Нагадаємо, що Ілля Забарний у поточній кампанії взяв участь у всіх матчах Борнмута в Англійській Прем'єр-лізі. Український оборонець застовбив місце в основі "вишень".

У наступних чотирьох матчах в АПЛ Борнмут зіграє проти Брайтона, Тоттенхема, Брентфорда та Іпсвіча. Також "вишні" зустрінуться з Вулверхемптоном у Кубку Англії.