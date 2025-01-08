Позиція принципова: Забарний відмовився від трансферу в ПСЖ через росіянина у складі

Захисник Борнмута Ілля Забарний відмовився від можливого трансферу від ПСЖ. Все через присутність російського голкіпера Матвія Сафонова.

За Іллею Забарним активно стежать європейські гранди. Одним із клубів, який відкрив полювання на українця, став ПСЖ, пише 24 канал з посиланням на PSG Talk.

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Забарний відкинув варіант ПСЖ

Український захисник не перейде у французький клуб через присутність Матвія Сафонова у складі команди, оскільки Ілля стурбований можливою напругою.

Парижани розглядали варіант з продажем росіянина, щоб мати змогу підписати Забарного, однак футболіст не має бажання на переїзд до французької столиці, що значно ускладнює можливість трансферу.

Сам Луїс Енріке є великим шанувальником гри захисника збірної України.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 20 матчів за Борнмут, у яких не відзначився результативними діями.

Відзначимо, що портал Transfermarkt оцінює українця у 38 мільйонів євро.