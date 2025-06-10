ПСЖ продовжує боротьбу за Забарного: Борнмут виставив новий цінник на українця

Ілля Забарний своє грою зацікавив низку європейських грандів. Головним претендентом на українського захисника залишається французький ПСЖ.

Перемовини між парижанами та Борнмутом тривають. Однак сторони не можуть дійти фінальної згоди через фінансову складову, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Фабріса Гокінса.

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Скільки Борнмут хоче отримати за Забарного

ПСЖ продовжує боротьбу за Іллю Забарного. Парижани навіть погодились продати Матвєя Сафонова задля трансферу українського захисника Борнмута.

Французький клуб зробив першу пропозицію "вишням" щодо підписання лідера збірної України. Проте сума, яка була запропонована за футболіста менша за 50 мільйонів євро.

Однак Борнмут хоче отримати за Іллю Забарного 75 мільйонів євро. "Вишні" не планують зменшувати ціну на українського захисника.

До слова. Ілля Забарний перейшов з Динамо у Борнмут за 22 мільйонів євро. Трансфер відбувся у січні 2023 року.

У минулому сезоні Ілля Забарний зіграв у 39 матчах за Борнмут в усіх турнірах. За цей час український захисник відзначився однією результативною дією.