"Для чого вони його купили – я не розумію": відомий фахівець відреагував на гру Забарного у ПСЖ
- Екстренер Йожеф Сабо вважає, що Ілля Забарний має великий потенціал, але йому важко адаптуватися в ПСЖ через сильну конкуренцію та психологічний тиск.
- Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке захищає Забарного, зазначаючи, що він задоволений його грою та вірить у процес адаптації до французького футболу.
Український захисник Ілля Забарний продовжує отримувати суперечливі оцінки у Франції після переходу до ПСЖ. Екстренер Йожеф Сабо висловив думку щодо його адаптації у найсильнішому клубі Європи.
В останньому матчі французької Ліги 1 проти Метца Забарний вийшов у старті, але критика у пресі не вщухає. Колишній наставник Динамо розповів 24 Каналу, що, на його думку, заважає українцю адаптуватися у складі парижан.
Як Сабо оцінює гру Забарного в ПСЖ?
На думку фахівця, центрбек має великий потенціал, але ще не повністю розкрив його у топ-клубі. Сабо наголосив на важливості адаптації в новому чемпіонаті та психологічній стабільності, особливо у матчах високого тиску.
ПСЖ – це команда №1 в Європі. Для чого вони його купили – я не розумію. Там є бразильський захисник, капітан команди, який постійно грає. І беруть на це місце Забарного. Шкода хлопця, але він намагається себе проявити. Психологічно це тисне, коли тебе беруть в команду, але ти не граєш постійно. Йому, можливо, треба йти кудись в іншу команду. Бо заробляти велику зарплатню це одне, але в футболі є закон: треба грати, показувати себе,
– зазначив Йожеф Сабо.
Реакція у Франції
Французькі ЗМІ досить жорстко оцінили гру Забарного у нещодавніх матчах: Le Figaro назвав його "незграбним" та "невпевненим", відзначивши брак домінування у єдиноборствах та обмежену впевненість із м'ячем при регулярних виходах у старті.
Такі оцінки з’явилися після поєдинку проти Ренна, де Іллю визнали одним із слабших у складі парижан.
Натомість головний тренер ПСЖ Луїс Енріке виступив на захист Забарного, пише leparisien. Підкресливши, що адаптація до французького футболу – процес і що він задоволений рівнем гри українського захисника в цілому. Енріке також відкинув ідею переставляти його в інші амплуа, наголосивши на тому, що Ілля центральний захисник.
Ігрові показники
- За даними Sofascore, у матчі з Метцем Забарний отримав вищу оцінку, ніж частина його партнерів по команді, та провів увесь поєдинок на високому рівні, демонструючи добру статистику захисної гри.
- Середня оцінка українця по сезону, за даними Flashscore – 6.8. Забарний провів 18 матчів, в яких забив 1 гол. У пасиві захисника три жовтих картки в Лізі 1.
- Одним із неприємних аспектів трансферу українця стала наявність російського футболіста у складі ПСЖ. У 2024 році парижани придбали воротаря з країни-терористки Матвія Сафонова.