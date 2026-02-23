"Для чого вони його купили – я не розумію": відомий фахівець відреагував на гру Забарного у ПСЖ

Український захисник Ілля Забарний продовжує отримувати суперечливі оцінки у Франції після переходу до ПСЖ. Екстренер Йожеф Сабо висловив думку щодо його адаптації у найсильнішому клубі Європи.

В останньому матчі французької Ліги 1 проти Метца Забарний вийшов у старті, але критика у пресі не вщухає. Колишній наставник Динамо розповів 24 Каналу, що, на його думку, заважає українцю адаптуватися у складі парижан.

Як Сабо оцінює гру Забарного в ПСЖ?

На думку фахівця, центрбек має великий потенціал, але ще не повністю розкрив його у топ-клубі. Сабо наголосив на важливості адаптації в новому чемпіонаті та психологічній стабільності, особливо у матчах високого тиску.

ПСЖ – це команда №1 в Європі. Для чого вони його купили – я не розумію. Там є бразильський захисник, капітан команди, який постійно грає. І беруть на це місце Забарного. Шкода хлопця, але він намагається себе проявити. Психологічно це тисне, коли тебе беруть в команду, але ти не граєш постійно. Йому, можливо, треба йти кудись в іншу команду. Бо заробляти велику зарплатню це одне, але в футболі є закон: треба грати, показувати себе,

– зазначив Йожеф Сабо.

Реакція у Франції

Французькі ЗМІ досить жорстко оцінили гру Забарного у нещодавніх матчах: Le Figaro назвав його "незграбним" та "невпевненим", відзначивши брак домінування у єдиноборствах та обмежену впевненість із м'ячем при регулярних виходах у старті.

Такі оцінки з’явилися після поєдинку проти Ренна, де Іллю визнали одним із слабших у складі парижан.

Натомість головний тренер ПСЖ Луїс Енріке виступив на захист Забарного, пише leparisien. Підкресливши, що адаптація до французького футболу – процес і що він задоволений рівнем гри українського захисника в цілому. Енріке також відкинув ідею переставляти його в інші амплуа, наголосивши на тому, що Ілля центральний захисник.

Ігрові показники