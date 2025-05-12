Ашур лаконічно прокоментував своє звільнення із Полісся

Новий тиждень в українському футболі розпочався із кадрових змін. У понеділок, 12 травня, житомирське Полісся звільнило головного тренера Імада Ашура, його помічників та відсторонило від роботи двох менеджерів.

Наразі обов'язки головного тренера Полісся буде виконувати тренер юнацької команди U-19 Олександр Максимов. Керівництво житомирського клубу попрощалось із Імадом Ашуром за два тури до закінчення поточного сезону УПЛ-2024/2025.

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Перший коментар Ашура після звільнення

37-річний наставник вперше прокоментував своє звільнення. Ашур не був багатослівним та заявив, що наразі не готовий давати жодних коментарів. Імад аргументував свої слова тим, що має велику кількість справ, передає 24 Канал із посиланням на UA-Football.

Я можу лише подякувати за цей проміжок часу особисто президенту клубу. Наразі коментарів більше просто не маю,

– сказав Імад Ашур.

Останнім матчем Ашура на чолі Полісся стала нульова нічия із київським Динамо у 28-му турі УПЛ. Після неї зграя "вовків" йде на 5-му місці, набравши 44 бали. Житомиряни поступаються львівським Карпатам, які посідають 4-ту сходинку, лише двома очками. Також Полісся випереджає шостий Кривбас на один пункт. Усі три клуби продовжують боротись за четверте єврокубкове місце.

Довідка. Імад Ашур прийшов до керма Полісся наприкінці травня минулого року. Відтоді під його керівництвом головна команда провела 33 матчі: 13 перемог, 11 нічиїх і 9 поразок.

Попереду у Полісся виїзна гра проти луганської Зорі (17 травня) та домашній матч проти криворізького Кривбаса.