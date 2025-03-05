Світоліна і компанія зіграють на топ-турнірі у США: хто в суперниках українок на Індіан-Веллс

Змагання в Індіан-Веллс залишаються одними з найбільш престижних в тенісному календарі. Цього року до основної сітки турніру потрапили четверо представниць України.

У США цього тижня стартує престижний тенісний турнір серед жінок категорії WTA1000 в Індіан-Веллсі. Участь у змаганні візьмуть 96 топ-спортсменок з усього світу, серед яких будуть і чотири українки, повідомляє 24 Канал.

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Квартет українок

Дві з них отримали пропуск одразу в другий раунд. Завдяки своєму рейтингу Еліна Світоліна та Марта Костюк пропустять першу стадію. Суперниця одеситки визначиться у парі американок Ешлін Крюгер – Кеті Волинець.

Для Марти Костюк жереб був більш вдалим. Їй доведеться зустрітися або з німкенею Юле Німаєр, або з американкою Робін Монтгомері. Обидві тенісистки знаходяться поза топ-сотнею рейтингу WTA.

У свою чергу Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська почнуть свій шлях вже з першого кола. Уродженка Нової Каховки потрапила у пару до італійки Лючії Бронцетті, яка посідає 62 місце у світовому рейтингу.

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Перемога над нею дозволить українці вийти на полячку Магдалену Френх. Що ж стосується Ястремської, то її шлях на Індіан-Веллс розпочнеться із поєдинку проти Юе Юань з Китаю.

Успіх проти 68-ї ракетки світу виведе Даяну на Онс Жабер з Тунісу, яка свого часу йшла у топ-трійці рейтингу WTA. Зараз африканка посідає 32 місце. Перші матчі на Індіан-Веллс розпочнуться в ніч проти 6 березня.