Зіркова біатлоністка вийшла на пік форми після відвідування вечірок
- Інгрід-Ландмарк Тандреволд покращила свої результати після невдалого початку сезону завдяки відпочинку та неформальним зустрічам з друзями.
- Після перезавантаження вона стабілізувала форму, досягнувши 5-го місця в спринті в Холменколленні.
Норвезька біатлоністка розповіла, як змогла покращити форму після невдалого старту сезону. За її словами, ключову роль у відновленні зіграли вечірки.
Інгрід-Ландмарк Тандреволд відверто підбила підсумки непростого сезону, який спочатку складався для неї провально. Спортсменка зізналася, що змінити психологічний стан їй допоміг відпочинок і неформальні зустрічі з друзями, пише sport.de.
Як відновилася біатлоністка?
Норвежка розповіла, що після серії невдалих виступів відчула сильне емоційне виснаження та втратила впевненість у собі. Щоб не загнати себе в ще глибшу кризу, вона дозволила собі більше відпочинку та часу поза тренувальним процесом.
Я відвідала кілька вечірок і провела час з людьми, які мені подобаються, не так сильно думаючи про біатлон. Це дуже допомогло мені морально, і я думаю, що це відображається на тому, що відбувається на трасі,
– розповіла Тандреволд.
Після цього вона змогла повернутися до роботи з новою мотивацією та поступово покращила результати.
Сезон, який міг завершитися провалом
Біатлоністка зазначила, що початок сезону складався для неї вкрай невдало: результати не відповідали очікуванням, а тиск лише зростав. У такій ситуації вона вирішила змінити підхід до підготовки та приділити більше уваги ментальному здоров’ю.
Зрештою, цей крок виправдав себе – після періоду перезавантаження спортсменка стабілізувала форму та завершує сезон на значно кращому рівні, ніж очікувалося після стартових гонок.
На нещодавньому етапі в естонському Отепяя біатлоністка посіла 13 та 11 місця у спринті та персьюті. А в естафеті змогла підняти свою команду на проміжне друге місце під час гонки.
У спринті на домашньому етапі в Холменколенні Тандреволд навіть припустившись одного промаху показала найкращий у сезоні 5-й результат.
Досягнення Тандреволд
- 29-річна норвежка є багаторазовою переможницею та призеркою етапів Кубка світу з біатлону. Вона також тріумфувала на чемпіонатах світу.
- Найуспішнішим для біатлоністки став сезон 2023/2024, коли вона стала третьою у загальному заліку і отримала малий кришталевий глобус у спринті.