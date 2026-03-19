Зіркова біатлоністка вийшла на пік форми після відвідування вечірок

Норвезька біатлоністка розповіла, як змогла покращити форму після невдалого старту сезону. За її словами, ключову роль у відновленні зіграли вечірки.

Інгрід-Ландмарк Тандреволд відверто підбила підсумки непростого сезону, який спочатку складався для неї провально. Спортсменка зізналася, що змінити психологічний стан їй допоміг відпочинок і неформальні зустрічі з друзями, пише sport.de.

Як відновилася біатлоністка?

Норвежка розповіла, що після серії невдалих виступів відчула сильне емоційне виснаження та втратила впевненість у собі. Щоб не загнати себе в ще глибшу кризу, вона дозволила собі більше відпочинку та часу поза тренувальним процесом.

Я відвідала кілька вечірок і провела час з людьми, які мені подобаються, не так сильно думаючи про біатлон. Це дуже допомогло мені морально, і я думаю, що це відображається на тому, що відбувається на трасі,

– розповіла Тандреволд.

Після цього вона змогла повернутися до роботи з новою мотивацією та поступово покращила результати.

Сезон, який міг завершитися провалом

Біатлоністка зазначила, що початок сезону складався для неї вкрай невдало: результати не відповідали очікуванням, а тиск лише зростав. У такій ситуації вона вирішила змінити підхід до підготовки та приділити більше уваги ментальному здоров’ю.

Зрештою, цей крок виправдав себе – після періоду перезавантаження спортсменка стабілізувала форму та завершує сезон на значно кращому рівні, ніж очікувалося після стартових гонок.

На нещодавньому етапі в естонському Отепяя біатлоністка посіла 13 та 11 місця у спринті та персьюті. А в естафеті змогла підняти свою команду на проміжне друге місце під час гонки.

У спринті на домашньому етапі в Холменколенні Тандреволд навіть припустившись одного промаху показала найкращий у сезоні 5-й результат.

Досягнення Тандреволд