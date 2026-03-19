Ингрид-Ландмарк Тандреволд откровенно подвела итоги непростого сезона, который изначально складывался для нее провально. Спортсменка призналась, что изменить психологическое состояние ей помог отдых и неформальные встречи с друзьями, пишет sport.de.

Смотрите также Провал олимпийской чемпионки: украинская биатлонистка показала шокирующий результат в спринте

Как восстановилась биатлонистка?

Норвежка рассказала, что после серии неудачных выступлений почувствовала сильное эмоциональное истощение и потеряла уверенность в себе. Чтобы не загнать себя в еще более глубокий кризис, она позволила себе больше отдыха и времени вне тренировочного процесса.

Я посетила несколько вечеринок и провела время с людьми, которые мне нравятся, не так сильно думая о биатлоне. Это очень помогло мне морально, и я думаю, что это отражается на том, что происходит на трассе,

– рассказала Тандреволд.

После этого она смогла вернуться к работе с новой мотивацией и постепенно улучшила результаты.

Сезон, который мог завершиться провалом

Биатлонистка отметила, что начало сезона складывалось для нее крайне неудачно: результаты не соответствовали ожиданиям, а давление только росло. В такой ситуации она решила изменить подход к подготовке и уделить больше внимания ментальному здоровью.

В конце концов, этот шаг оправдал себя – после периода перезагрузки спортсменка стабилизировала форму и завершает сезон на значительно лучшем уровне, чем ожидалось после стартовых гонок.

На недавнем этапе в эстонском Отепяя биатлонистка заняла 13 и 11 места в спринте и персьюте. А в эстафете смогла поднять свою команду на промежуточное второе место во время гонки.

В спринте на домашнем этапе в Холменколении Тандреволд даже допустив один промах показала лучший в сезоне 5-й результат.

