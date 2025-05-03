Динамо на виїзді декласувало Інгулець та ще на один крок наблизилося до чемпіонства
- Динамо перемогло Інгулець з рахунком 4:0 у 27-му турі УПЛ.
- Динамо лідирує в чемпіонаті з 67 очками, тоді як Інгулець має 20 очок і передостаннє місце.
У 27-му турі Української Прем'єр-Ліги динамівці зустрічалися з Інгульцем. Підопічні Олександра Шовковського продовжили свою безпрограшну серію.
Інгулець – Динамо 0:4
Голи: Діхтярук, 38 (автогол), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57
У суботу, 3 травня, в Олександрії відбувся матч 27 туру УПЛ Інгулець – Динамо. Суперники вирішують діаметрально протилежні завдання на сезон, пише 24 Канал.
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Легка перемога Динамо над Інгульцем
Команда з Петрового бореться за збереження прописки в елітному дивізіоні. А динамівці несуться до 17-го чемпіонства.
Підопічні Василя Кобіна стримували натиск киян до 38 хвилини. Буяльський зі стандарту навісив у штрафний майданчик, де захисник господарів Діхтярук не розібрався та відправив м'яч у ворота.
Спантеличені гравці Інгульця одразу ж пропустили другий гол. Шапаренко наважився на удар з межі штрафного майданчика та змусив Жилкіна діставати м'яч з воріт.
На початку другого тайму Михайленко та Ванат довели рахунок до розгромного. Особливо ефектним був дальній постріл опорника. Щодо Владислава, то він записав на свій рахунок 17-й забитий м'яч у чемпіонаті.
До фінального свистка рахунок не змінився. Динамо здобуло розгромну перемогу з рахунком 4:0.
Відеоогляд матчу Інгулець – Динамо
- Підопічні Олександра Шовковського зробили черговий крок до чемпіонського титулу. Динамо лідирує в чемпіонаті, маючи в активі 67 очок.
- Інгулець ускладнив турнірне положення. У команди Кобіна 20 очок та передостаннє місце в таблиці.