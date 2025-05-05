24 Канал анонсує другу битву між Інтером та Барселоною за крок до фіналу найпрестижнішого єврокубкового турніру Європи. Пригадуємо перший півфінальний поєдинок між команди, історію зустрічей та хто буде судити матч-відповідь Ліги чемпіонів-2024/2025.

До теми Барселона або Інтер: хто фаворит на вихід у фінал Ліги чемпіонів 2024-2025

Результативна нічия на користь Інтера

Колективи зберегли інтригу до другого півфінального протистояння. У першій грі, яка відбулась 30 квітня на "Естадіо Олімпіко", була розписана результативна нічия 3:3. Вже у першому таймі команди подарували уболівальникам аж 4 голи. Вже на 31-й секунді Тюрам вивів Інтер уперед, ставши автором найшвидшого м'яча у півфіналах ЛЧ.

На 21-й хвилині Дюмфріс шокував каталонців, подвоївши перевагу "нерадзуррі" на табло 0:2. Однак ще до перерви господарі поля не лише змогли відквитати один м'яч, а й повністю повернутись у гру, відігравши два голи. Мирова у першому таймі 2:2. Голи у складі "блаугранас" забивали Ямаль та Торрес.

Після 15-хвилинного відпочинку Інтер знову першим забив у матчі. На 64-й хвилині зробив це Дюмфріс, який оформив дубль у ворота Барселони. Однак радість "нерадзуррі" була дуже короткою. Вже на наступній хвилині м'яч після рикошету від голкіпера Інтера Зоммера перетнув лінію володінь швейцарського воротаря після гарматного пострілу Рафіньї. Рахунок знову став рівним 3:3.



Рафінья / Фото Getty Images

Ще через 10 хвилин Мхітарян міг знову вивести гостей із Мілана уперед, якби не прикрий офсайд у колишнього футболіста донецького Шахтаря. Перший матч приніс чималу порцію насолоди для футбольних фанів, які тепер чекають не меншого видовища у другому поєдинку.

Навіть така нічия 3:3 є позитивним результатом для Інтера перед домашньою грою. Небагатьом клубам вдається вивести із "Естадіо Олімпіко" навіть мирову.

Відеоогляд матчу Барселона – Інтер

"Нерадзуррі" проти "блаугранас": історія зустрічей

Інтер і Барселона зустрічались в історії футболу вже 17 разів (13 із них були у ЛЧ). Каталонці зберігають кращу статистику очного протистояння – 8 перемог проти 3-х поразок при 6-ти мирових.

Перед поточним сезоном-2024/2025 "нерадзуррі" та "блаугранас" зустрічались в Лізі чемпіонів у розіграші 2022/2023. Сталось це двічі на стадії групового етапу. У першому матчі Інтер мінімально вдома обіграв іспанський гранд 1:0 завдяки голу турецького лідера команди Хакана Чалханоглу.

А от у другому поєдинку була розписана бойова нічия 3:3.

До слова. Перше протистояння Інтера та Барселони датоване 7 травня 1959-го року, коли команди зіграли у Кубку ярмарок. Перший чвертьфінальний поєдинок закінчився розгромною звитягою каталонців 4:0.

Хто розсудить матч-відповідь у Мілані

УЄФА призначила на другу півфінальну гру Інтер – Барселона польського арбітра Шимона Марциняка. Для 44-річного судді цей матч стане 7-м у поточному сезоні ЛЧ-2024/2025. У попередніх зустрічах Марциняк показав 21 жовту картку, одну повторну, одне вилучення та поставив три пенальті.



Шимон Марциняк / Фото Getty Images

Востаннє судив матч ЛЧ 12 березня 2025 року, коли працював на поєдинку 1/8 фіналу Атлетіко – Реал.

У найближчій грі на бокових лініях Марциняку допомагатимуть Томаш Лісткевич і Адам Купси. Четвертим рефері за межами футбольного поля буде працювати Павел Рачковський.

За системою ВАР працюватимуть судді із Нідерландів. Головним буде рефері Денніс Хіглер, а допомагатиме йому Пол ван Букель.

Де дивитись матч

Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025 Інтер – Барселона розпочнеться 6 травня о 22:00 за київським часом. Вже традиційно єврокубковий поєдинок можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним мовником єврокубків УЄФА в Україні.

Прогноз Favbet

Барселона – фаворит матчу-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ. На перемогу каталонців у лінії Favbet стоїть коефіцієнт 2,21. Натомість звитяга Інтера, для якого ця гра буде домашньою, оцінена у 3,05. Нічия в основний час 3,95.

Як оцінюють прохід клубів у фінал Ліги чемпіонів? Інтера – 2,30, а Барселони – 1,65.

Хто має найкращі шанси забити?