Інтер у шаленій перестрілці зупинив Барселону та став першим фіналістом Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 травня, у Мілані на "Джузеппе Меацца" відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів Інтер – Барселона. Переможець битви здобув путівку до фіналу найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Інтер – Барселона 4:3

Голи: Мартінес, 21, Чалханоглу, 45+1 (з пенальті), Ачербі, 90+4, Фраттезі, 99 – Гарсія, 54, Ольмо, 60, Рафінья, 88

У першому матчі суперники влаштували гольову перестрілку, яка не визначила переможця (3:3). Тож у матчі-відповіді Інтер та Барселона мали приблизно однакові шанси на успіх, пише 24 Канал.

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Жахливий перший тайм для Барселони

З перших хвилин матчу футболісти Барселони взяли м'яч під свій контроль. Господарі поля побудували свою гру від захисту у сподіванні на кинджальні контратаки.

Задум Сімоне Індзагі спрацював на 21-й хвилині. Гравці "нерадзуррі" завдяки пресингу відібрали м'яч у центрі поля та одразу віддали його на Дюмфріса. Нідерландець не став пробивати, а віддав пас на Мартінеса, який в один дотик пробив по воротах.

Відео голу Мартінеса

Попри пропущений м'яч "блаугранас" продовжували гнути свою лінію. Активними були Ямаль, Педрі та Рафінья. Проте саме каталонці отримали гол у роздягальню.

Наприкінці першого тайму у штрафному майданчику Барселони впав Лаутаро Мартінесу. Арбітр після перегляду ВАР вказав на позначку. Вирок судді чітко виконав Чалханоглу. 2:0 – команди пішли на перерву.

Відео голу Чалханоглу

Божевільний другий тайм

По перерві Ачербі відправив третій м'яч у ворота Щенсного. Однак арбітр скасував гол через офсайд.

А вже за кілька хвилин підопічні Ганса-Дітера Фліка повернули інтригу в матчі. Після затяжної атаки м'яч опинився в Еріка Гарсії, який красиво пробив в один дотик.

Відео голу Еріка Гарсії

На хвилі успіху "блаугранас" забили другий гол у ворота Зоммера. Херард Мартін зробив навіс у штрафний майданчик, де Дані Ольмо ударом головою зрівняв рахунок – 2:2.

Відео голу Дані Ольмо

На останніх хвилинах основного часу Барселона зуміла забити третій гол. Бразилець Рафінья опинився на ударній позиції та відправив м'яч у ворота Зоммера.

Відео голу Рафіньї

Фінальний штурм допоміг Інтеру відновити статус-кво. Дюмфріс скористався помилкою захисників "блаугранас" та віддав пас на Ачербі, який з близької відстані розстріляв ворота Щенсного. 3:3 – "нерадзуррі" перевели гру в овертайм.

Відео голу Ачербі

У компенсований час суперники не збиралися зупинятися. На 99-й хвилині Фраттезі холоднокровно скористався пасом Таремі та пробив у нижній кут воріт. Інтер знову вийшов вперед – 4:3.

Відео голу Фраттезі

Переможний рахунок зберігся до фінального свистка. Барселона за крок від фіналу залишає турнір. За трофей Ліги чемпіонів боротиметься міланський Інтер.

Суперник "нерадзуррі" визначиться у поєдинку ПСЖ – Арсенал, який відбудеться у середу, 7 травня.