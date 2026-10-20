Проти донецької команди вчергове гратиме фактор втоми через насичений графік та важку дорогу до Італії. Чи стане він вирішальним – дізнаємося у середу, матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

У якій формі команди перед матчем

На "Джузеппе Меацца" відбудеться протистояння лідерів своїх чемпіонатів. "Гірники" одноосібно очолюють турнірну таблицю і в останньому турі закріпили свою перевагу перемогою над Колосом 2:1. А підопічні Крістіана Ківу в той же день здолали Болонью 3:1 і ділять лідерство із Лаціо, випереджаючи римлян за додатковими показниками.

Якщо в Серії А справи у "нерадзуррі" йдуть непогано, то Ліга чемпіонів поки – провал. Поразку Реалу у першому турі ще можна пояснити, а от фіаско з Брюгге 3:4 в рідних стінах вже викликає чимало запитань. Інтер досі йде без жодного набраного очка, в той час як у Шахтаря їх вже аж чотири.

Що може зіграти на користь Шахтаря

Загалом для Інтера триває жахлива єврокубкова серія: чотири гри поспіль у Лізі чемпіонів вони зазнають поразок, що є найгіршим показником в історії клубу. А загалом за останні вісім матчів головного турніру Старого світу міланці програли сім разів – більше, аніж за 41 матч до цього!

Взагалі не допомагають домашні трибуни: чотири попередні гри на "Джузеппе Меацца" для "нерадзуррі" виявилися програшними.

Не зіграє проти Шахтаря капітан і головна забивна сила Інтера Лаутаро Мартінес. Також у лазареті італійців Кьортіс Джонс та Бенжамен Павар.

Втім донеччанам варто бути обережними щодо статистики: в особистих зустрічах вони із семи спроб так жодного разу і не спромоглися обіграти Інтер, а проти представників Серії А не можуть навіть забити ось вже 9 матчів поспіль, аж з 2019-го року.