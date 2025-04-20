Арсенал з асистом Зінченка розтрощив "трактористів" з низів АПЛ
- Арсенал виграв у Іпсвіч Тауна з рахунком 4:0, зокрема завдяки голам Троссара, Мартінеллі та Нванері.
- Олександр Зінченко відзначився першим асистом у сезоні, а Арсенал займає друге місце в таблиці, відстаючи від Ліверпуля на 11 очок.
У неділю, 20 квітня, в Англійській Прем'єр-лізі відбулися матчі 33-го туру. Лондонський Арсенал завітав до одного з аутсайдерів першості Іпсвіч Таун.
Іпсвіч – Арсенал 0:4
Голи: Троссар, 14, 69, Мартінеллі, 28, Нванері, 88
Захисник "канонірів" Олександр Зінченко з перших хвилин розпочав поєдинок в Іпсвічі. Це була лише четверта поява у старті українського легіонера у нинішньому сезоні чемпіонату Англії, пише 24 Канал.
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Перший асист Зінченка в сезоні
Поєдинок пройшов за повної переваги гостей. Підопічні Артети почувалися на "Портмен Роуд", як дома.
Рахунок у матчі був відкритий на 14-й хвилині. Форвард "канонірів" Троссар з близької відстані розстріляв ворота Іпсвіча.
У середині першого тайму Арсенал подвоїв перевагу. Мартінеллі отримав чудовий пас від Меріно та пробив повз голкіпера.
Справу було зроблено. Однак "каноніри" не збиралися зупинятися. На 69-й хвилині Троссар оформив дубль.
А на 88-й хвилині зустрічі Нванері поставив крапку в поєдинку. У цьому епізоді півзахиснику асистував Зінченко. Для українця цей гольовий пас став першим у сезоні. Раніше Олександр відзначився голом у Лізі чемпіонів у матчі проти ПСВ (2:2).
Відео асисту Зінченка
Зінченко відіграв весь поєдинок. Портал WhoScored поставив йому оцінку 7,4 бала, а SofaScored – 7,7 бала.
- У турнірній таблиці Арсенал йде другим, поступаючись Ліверпулю в 11 очок.
- Іпсвіч втратив шанси на порятунок. "Трактористи" займають 18 місце в зоні вильоту та відстають від Вест Хема, що йде 17-м, на 15 балів.