Як в Україні: ФІФА запровадить спеціальне правило через війну Ізраїля з Іраном

На Близькому Сході продовжує загострюватись давній конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Напружена військова та політична обстановка не оминула й світову футбольну спільноту.

ФІФА планує повторити український сценарій, але для чемпіонату Ізраїля. Міжнародна федерація футболу надасть іноземним футболістам спеціальну можливість, інформує 24 канал із посиланням на zamin.uz.

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Яке правило розглядає ФІФА

ФІФА розглядає варіант з тим, щоб іноземні гравці ізраїльських клубів мали змогу розривати контракти в односторонньому порядку. У тому числі без виплати грошової компенсації командам.

Рішення організації пов'язане з метою захисту футболістів. Кожен іноземний гравець може покинути свій клуб, посилаючись на міркування особистої безпеки.

Додамо, що в Ізраїлі вже почався масовий відтік футболістів. Зокрема, Юрі Медейруш, португальський хавбек, покинув Хапоель Беер-Шева, також Робіньо, який нещодавно підписав угоду з Хапоелем з Хайфи просто не прилетів до розташування команди.

До слова. Подібна ситуація за участі легіонерів вже відбулась у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді також дозволили іноземним футболістам розривати контракти з клубами, щоб покинути країну.

Раніше повідомляли, що Марон Соломон, ексгравець Шахтаря, не може повернутись в англійський Тоттенхем через війну між Ізраїлем та Іраном.