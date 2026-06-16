Впорались і без Трампа: матч Ірану на чемпіонаті світу закінчився миром

Мабуть, лише у поєдинках збірної Ірану на Мундіалі можна бути впевненим, за кого, а точніше, проти кого вболіватимуть нейтральні українці. Збірна Нової Зеландії у першому турі наші сподівання, на жаль, не виправдала.

При цьому команда з Океанії двічі мала перевагу в рахунку, але обидва рази прикро її втрачала. Героєм матчу став нападник, який представляє Шотландську Прем'єр-лігу, пише 24 Канал.

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Іран – Нова Зеландія 2:2

Голи: Резаян, 32, Мохебі, 64 – Джаст, 7, 54

Попри колосальну різницю у 65 позицій в рейтингу ФІФА не на користь новозеландців, саме вони виглядали цікавіше і частіше влучали по воротах суперників. Вже на 7-ій хвилині це закінчилося взяттям воріт іранців, а комбінація, яка призвела до голу Елайджі Джаста, варта захоплення.

Іран відігрався на 32-ій хвилині, і тут теж практично було розіграно "до вірного", а голкіперу Нової Зеландії лишалося тільки розвести руки. Автором першого голу Ірану на Мундіалі став Рамін Резаян, який виступає у внутрішньому чемпіонаті за Фулад.

По перерві знову момент слави мав Джаст – нападник шотландського Мазервелла став одним із небагатьох форвардів цього турніру, якому вдалося у першому матчі оформити дубль.

Але іранці знову відновили паритет, і вдвічі прикріше, що зробив це гравець з чемпіонату країни-агресора. Мохаммед Мохебі з Ростова вдало зіграв головою.

Огляд матчу Іран – Нова Зеландія від MEGOGO – дивіться відео:

2:2 у підсумку на стадіоні у передмісті Лос-Анджелеса. Українські вболівальники тепер покладають надії спершу на Бельгію, з якою Іран зіграє 21 червня, а згодом і на Єгипет, який зупинятиме гравців з країни "шахедів" 27 червня.