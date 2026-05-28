"Це завжди був наш дім": донька Блохіна зробила емоційну заяву після обстрілу Києва

Чергова атака російських окупантів на Київ завдала болючих руйнувань українському спорту. Відома тренерка Ірина Блохіна емоційно відреагувала на пошкодження легендарної будівлі, яка роками виховувала світових чемпіонок.

Російський терор продовжує нищити цивільну та спортивну інфраструктуру столиці України. Віцепрезидентка Федерації художньої гімнастики України Ірина Блохіна розповіла для "Трибуни", що під час нещодавньої атаки постраждало місце, в якому починали свій шлях тисячі спортсменок.

Дивіться також У мережі спливли рідкісні фото з весілля Блохіна та Дерюгіної

Що відомо про пошкоджену будівлю?

Під час обстрілу столиці у ніч на 24 травня постраждав Жовтневий палац (Міжнародний центр культури і мистецтв) – знакове місце, де з 1957 року зароджувалася славетна "Школа Дерюгіних".

Для української гімнастики ця будівля є справжнім символом і колискою багатьох поколінь олімпійських чемпіонок. Пошкодження історичної споруди стало важким ударом для всієї спортивної спільноти країни.

Емоційне зізнання Ірини Блохіної

Донька легендарного футболіста Олега Блохіна та тренерки Ірини Дерюгіної не стримала емоцій, коментуючи руйнування палацу.

Це біль. Це безмежний біль. Це завжди був наш дім, храм, я б сказала. Це джерело художньої гімнастики України,

– заявила Блохіна.

Вона нагадала, що саме тут Альбіна Дерюгіна відкрила душу для тисяч дітей та подарувала їм віру в себе, яка живе там і досі.

Боротьба за майбутнє під час війни

Попри постійні прильоти, знищені зали та стрес, українські тренери й маленькі спортсменки продовжують працювати. Нещодавно руйнувань зазнав не лише Жовтневий палац, а й інший зал відомої тренерки Вікторії Безсонової, який щойно встигли відновити після минулорічного обстрілу.

На тлі цих випробувань Блохіна закликала весь світ допомогти легендарній школі нарешті знайти свій постійний та безпечний дім, щоб подарувати дітям війни шанс на здійснення їхніх спортивних мрій.