"Нічого говорити": за кого Дерюгіна вийшла заміж після розлучення з Блохіним
- Ірина Дерюгіна була заміжня вдруге, але не розкриває ім'я другого чоловіка.
- Цей шлюб тривав 10 років, але вона не бажає говорити про деталі цього періоду свого життя.
Тренерка збірної України з гімнастики Ірина Дерюгіна збудувала надзвичайно успішну спортивну кар'єру. Але в особистому житті на неї чекали випробування і розчарування.
Шлюб з Олегом Блохіним виявився не єдиним досвідом, про який Дерюгіна зазвичай не говорить публічно. Виявилося, що в її серці був й інший чоловік, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-проєкт "ЖВЛ".
Як склалося життя Дерюгіної після розлучення з Блохіним?
Президентка Федерації гімнастики України та заслужена тренерка довго тримала це у таємниці, але зрештою розповіла в інтерв'ю, що була заміжня вдруге.
Цей шлюб тривав 10 років. Але Дерюгіна категорично відмовляється називати ім'я другого обранця. Вона також попросила не уточнювати деталей, бо просто не хоче говорити про цей період свого особистого життя.
Вочевидь Дерюгіна справді ніколи не розкривала особу свого другого чоловіка – навіть на сторінці про неї у Вікіпедії згадується лише шлюб з Олегом Блохіним.
Чому Дерюгіна розлучилася з Олегом Блохіним?
Шлюб двох успішних та популярних спортсменів тривав майже 20 років, у них народилася донька Ірина.
Дерюгіна стверджує, що у її колишнього чоловіка складний характер, і вона не отримувала у родині любові та піклування у відповідь.
Тренерка визнала, що розлучатися було емоційно важко і вона в певні моменти шкодувала про цей крок.