Бронзова призерка Олімпіади-2024 провела перше тренування після народження доньки

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко 11 червня 2025 року стала мамою. Декретна відпустка зіркової спортсменки тривала зовсім не довго.

Після виступу на Олімпійських іграх в Парижі Ірина Геращенко зробила паузу в кар'єрі. Відома стрибунка нещодавно народила доньку, пише 24 Канал.

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Яку висоту підкорила Геращенко на першому тренування

Втім, молода мама не збирається залишати спорт. Вже 1 липня Ірина провела перше тренування.

Спортсменка зробила публікацію в інстаграмі та поділилася своїми враженнями від заняття. Геращенко здійснила пробіжку на 600 метрів та перший стрибок на висоту 1,1 метра.

Під час тренування Ірину підтримував її чоловік та тренер Сергій Спільняк.

"Я знову на тренуванні. Доцюля з бабусею. Бабуся нам ще паралельно готує обід, за що я їй дуже вдячна. Дякую тобі, Олена Геращенко.

А ми прийшли – зараз буду бігати. Це буде кайф", – розповіла Геращенко.

Відео тренування Ірини Геращенко

Нагадаємо, що Ірина Геращенко на Олімпійських іграх в Парижі здобула "бронзу" з результатом 1,95 метра. Особистий рекорд стрибунки становить 2 метри на стадіоні (2022 рік) та 1,98 метра в приміщенні.

Раніше повідомлялося, що Ярослава Магучіх вдруге поспіль виграла "золото" на командному чемпіонаті Європи. Проте це не допомогло збірній України втриматися в першому дивізіоні.