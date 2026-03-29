Інцидент стався під час пробіжки на Кіпрі, де атлетка готувалася до нових стартів. Відео з її коментарями після нападу швидко розлетілося мережею, пише "Чемпіонат".

Дивіться також Чемпіона Паралімпіади довічно дискваліфікували за сексуальне насильство над партнером з аутизмом

Як усе відбулося?

40-річна російська бігунка Ірина Масанова на своїй сторінці в інстаграмі розповіла, що під час тренування на неї напали одразу три собаки. За її словами, вона намагалася відбитися від тварин каменем, але дві з них повалили її на землю та почали кусати, переважно в область голови.



Ірина Масанова після нападу собак/ Скриншот з інстаграму спортсменки

Спортсменка заявила, що відчувала сильну кровотечу і була впевнена, що може померти від отриманих травм. Після інциденту її терміново доставили до лікарні, де медики наклали шви та призначили курс антибіотиків.

Хто така Ірина Масанова?

Масанова є чемпіонкою Росії з добового бігу та рекордсменкою на марафонських дистанціях. Вона відома участю у наддовгих забігах і неодноразово вигравала національні старти у своїй дисципліні.

Останнім часом атлетка тренувалася за кордоном, зокрема на Кіпрі, де й стався напад. Після пережитого вона зізналася, що довго не могла заснути через шок та постійно прокручувала в голові момент атаки.