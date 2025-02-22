Українська біатлоністка має значні проблеми зі здоров'ям: що діагностували спортсменці
- Українській біатлоністці Ірині Петренко діагностували астму, що може вплинути на її спортивну кар'єру.
- Петренко розпочала сезон з травми, а теперішній діагноз погіршує ситуацію.
- Головний тренер зазначив, що проблеми зі здоров'ям проявляються на висоті або за сильного морозу.
Українській біатлоністці Ірині Петренко діагностували захворювання. Це може створити проблеми у її спортивній кар'єрі.
Ірина Петренко розпочала біатлонний сезон з травми. Відтепер лікарі поставили спортсменці ще один невтішний діагноз, пише 24 канал з посиланням на ефір Суспільне Спорт.
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Який діагноз поставили Петренко
Лікарі діагностували Ірині астму. Тренерський склад збірної України буде обдумувати подальшу кар'єру біатлоністки.
Раніше Микола Зоц вже повідомляв, що в однієї зі спортсменок є певні проблеми.
Як кажуть лікарі, головне – встановити діагноз, а лікувати вже легше. У неї є значні проблеми зі здоров’ям, виявляються більше або в горах, на висоті, або за сильного морозу,
– сказав головний тренер.
Нагадаємо, що в поточному сезоні Ірина Петренко виступала лише на Кубку IBU. Її найкращим результатом була 44-та позиція в індивідуальній гонці.