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Протягом певного часу відомий у світі інфлюенсер займається бігом на спринтерську дистанцію у 100 метрів. На власному ютуб-каналі IShowSpeed зумів здивувати світового рекордсмена Усейна Болта.

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Що робили Болт та IShowSpeed

Певний час 21-річний Даррен Воткінс декларує наміри потрапити на літні Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі. Раніше Усейн Болт, володар чинного світового рекорду та 8 золотих олімпійських нагород у бігу, скептично реагував на спортивні потуги блогера.

Його реакція змінилася після зйомок спільного ролика для ютубу.

Рекордсмен світу позитивно відреагував на результат Воткінса під час контрольного забігу.

Пробігти за 10,35 наодинці — це не жарт. Я в шоці. Цей результат відкриє очі багатьом людям– сказав Болт.

Зазначимо, що якби IShowSpeed мав українське громадянство, то був би не надто далеко від встановлення національного рекорду. Найкраще досягнення нашої країни належить киянину Валерію Борзову, який у 1972 році пробіг дистанцію за 10,07 с.

Який стосунок IShowSpeed має до спорту

Він передусім залишається стримером з багатомільйонною аудиторією, а не класичним спортсменом. Даррен часто з’являється на різноманітних івентах. Зокрема, він був присутній на фіналі ЧС-2026 з футболу.

IShowSpeed є давнім фанатом Кріштіану Роналду та потрапив у список гостей на весіллі легендарного нападника.