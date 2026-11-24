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В течение некоторого времени известный во всем мире инфлюенсер занимается бегом на спринтерскую дистанцию в 100 метров. На своем ютуб-канале IShowSpeed сумел удивить мирового рекордсмена Усейна Болта.

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Что делали Болт и IShowSpeed

Уже некоторое время 21-летний Даррен Уоткинс заявляет о намерении попасть на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Ранее Усейн Болт, обладатель действующего мирового рекорда и 8 золотых олимпийских медалей в беге, скептически относился к спортивным устремлениям блогера.

Его реакция изменилась после съемок совместного ролика на YouTube.

Рекордсмен мира положительно отреагировал на результат Уоткинса во время контрольного забега.

Пробежать за 10,35 в одиночку – это не шутка. Я в шоке. Этот результат откроет глаза многим людям– сказал Болт.

Отметим, что если бы IShowSpeed имел украинское гражданство, то был бы недалеко от установления национального рекорда. Лучшее достижение нашей страны принадлежит киевлянину Валерию Борзову, который в 1972 году пробежал дистанцию за 10,07 с.

Какое отношение IShowSpeed имеет к спорту

Он прежде всего остается стримером с многомиллионной аудиторией, а не классическим спортсменом. Даррен часто появляется на различных мероприятиях. В частности, он присутствовал на финале ЧМ-2026 по футболу.

IShowSpeed – давний поклонник Криштиану Роналду и попал в список гостей на свадьбе легендарного нападающего.