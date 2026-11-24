Даррен Воткінс, більш відомий під псевдонімом IShowSpeed, намагається підкорити легку атлетику. Популярний блогер демонструє непогані результати.

Протягом певного часу відомий у світі інфлюенсер займається бігом на спринтерську дистанцію у 100 метрів. На власному ютуб-каналі IShowSpeed зумів здивувати світового рекордсмена Усейна Болта.

Що робили Болт та IShowSpeed

Певний час 21-річний Даррен Воткінс декларує наміри потрапити на літні Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі. Раніше Усейн Болт, володар чинного світового рекорду та 8 золотих олімпійських нагород у бігу, скептично реагував на спортивні потуги блогера.

Його реакція змінилася після зйомок спільного ролика для ютубу.

Рекордсмен світу позитивно відреагував на результат Воткінса під час контрольного забігу.

Пробігти за 10,35 наодинці — це не жарт. Я в шоці. Цей результат відкриє очі багатьом людям,

– сказав Болт.

Зазначимо, що якби IShowSpeed мав українське громадянство, то був би не надто далеко від встановлення національного рекорду. Найкраще досягнення нашої країни належить киянину Валерію Борзову, який у 1972 році пробіг дистанцію за 10,07 с.

Який стосунок IShowSpeed має до спорту

Він передусім залишається стримером з багатомільйонною аудиторією, а не класичним спортсменом. Даррен часто з’являється на різноманітних івентах. Зокрема, він був присутній на фіналі ЧС-2026 з футболу.

IShowSpeed є давнім фанатом Кріштіану Роналду та потрапив у список гостей на весіллі легендарного нападника.