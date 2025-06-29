Ісінбаєва опинилась у центрі гучного скандалу в Росії. Банківські рахунки дворазової олімпійської чемпіонки зі стрибків з жердиною було заблоковано федеральною податковою службою, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Скільки заборгувала Ісінбаєва

Колишня спортсменка заборгувала податковій 1, 13 мільйона рублів, що приблизно складає 12 тисяч 200 доларів. Повідомляють, що Олена Ісінбаєва сплатила частину боргу – близько мільйона.

Дворазова олімпійська чемпіонка має сплатити ще 818 тисяч рублів або ж 8 тисяч 480 доларів. Відомо, що податкова служба наклала фінансові санкції на три рахунки Ісінбаєвої.

У коментарях шанувальники висловились щодо інциденту. Багато хто заявив, що Олену Ісінбаєву наздогнала карма.

"Помста за від'їзд до Іспанії й відкриту позицію щодо ситуації в країні. Режим таким чином вирішив її покарати. Можна будь-яку причину прив'язати, щоб принизити або дискредитувати людину".

"А так вигиналася, як поправки рекламувала Олена — щоб потім звалити з кінцями з країни".

Нагадаємо, що Олена Ісінбаєва активно підтримувала Володимира Путіна та була довіреною особою диктатора на виборах у 2012 році. Також вона брала участь у просуванні правок у Конституції у 2020 році.

Проте наразі колишня легкоатлетка проживає на Тенерифе в Іспанії. У 2023-році Ісінбаєва зреклась Володимира Путіна, російської армії, а народ ворожої країни назвала невдахами.