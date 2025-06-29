Исинбаева оказалась в центре громкого скандала в России. Банковские счета двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом были заблокированы федеральной налоговой службой, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Сколько задолжала Исинбаева

Бывшая спортсменка задолжала налоговой 1, 13 миллиона рублей, что примерно составляет 12 тысяч 200 долларов. Сообщают, что Елена Исинбаева оплатила часть долга – около миллиона.

Двукратная олимпийская чемпионка должна уплатить еще 818 тысяч рублей или 8 тысяч 480 долларов. Известно, что налоговая служба наложила финансовые санкции на три счета Исинбаевой.

В комментариях поклонники высказались относительно инцидента. Многие заявили, что Елену Исинбаеву настигла карма.

"Месть за отъезд в Испанию и открытую позицию по ситуации в стране. Режим таким образом решил ее наказать. Можно любую причину привязать, чтобы унизить или дискредитировать человека".

"А так выгибалась, как поправки рекламировала Елена - чтобы потом свалить с концами из страны".

Напомним, что Елена Исинбаева активно поддерживала Владимира Путина и была доверенным лицом диктатора на выборах в 2012 году. Также она участвовала в продвижении поправок в Конституцию в 2020 году.

Однако сейчас бывшая легкоатлетка проживает на Тенерифе в Испании. В 2023-году Исинбаева отреклась от Владимира Путина, российской армии, а народ враждебной страны назвала неудачниками.