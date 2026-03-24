Трагедія на рингу: 19-річна боксерка опинилася в комі після нокауту
- 19-річна боксерка Ісіс Сіо опинилася в комі після нокауту та отримала важкі удари в голову під час бою з Джоселін Камарілло.
- Сіо вже прийшла до тями, може розмовляти та дихає самостійно, але перебуває під постійним медичним наглядом через критичний стан.
19-річна американська боксерка Ісіс Сіо опинилася на межі життя та смерті після потужних ударів у голову. Лікарі ввели спортсменку в медикаментозну кому, щоб захистити мозок від незворотних ушкоджень.
Спортсменка провела поєдинок проти Джоселін Камарілло. Після серії потужних ударів від Камарілло вона впала на ринг, а одразу після нокауту в неї почалися судоми, повідомляє ProBoxTV.
Що сталося з Ісіс Сіо?
У першому раунді Сіо отримала два удари по корпусу та п'ять у голову, після чого впала непритомною вже через 78 секунд бою.
Спортсменку терміново доправили до найближчої лікарні прямо з арени NOS Event Center.
Наразі вона перебуває під постійним наглядом медиків у критичному стані.
Ми молимося за швидке одужання Ісіс Сіо. Наші думки зараз з нею та її родиною у цей надскладний час,
– написали промоутери.
Що сталося під час бою: дивіться відео
Що відомо зараз про стан Ісіс Сіо?
Всього за кілька тижнів до того, 30 січня, Сіо вже отримала тяжкий нокаут в іншому поєдинку. Такий малий проміжок між серйозними травмами голови вважається смертельно небезпечним, але спортсменку все ж допустили до бою.
За даними BoxingScene, Сіо прийшла до тями та може розмовляти. Вона тепер дихає самостійно і більше не потребує апарату штучної вентиляції легенів.