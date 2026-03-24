Трагедия на ринге: 19-летняя боксерша оказалась в коме после нокаута
- 19-летняя боксерка Исис Сио оказалась в коме после нокаута и получила тяжелые удары в голову во время боя с Джоселин Камарилло.
- Сио уже пришла в себя, может разговаривать и дышит самостоятельно, но находится под постоянным медицинским наблюдением из-за критического состояния.
19-летняя американская боксерка Исис Сио оказалась на грани жизни и смерти после мощных ударов в голову. Врачи ввели спортсменку в медикаментозную кому, чтобы защитить мозг от необратимых повреждений.
Спортсменка провела поединок против Джоселин Камарилло. После серии мощных ударов от Камарилло она упала на ринг, а сразу после нокаута у нее начались судороги, сообщает ProBoxTV.
Что произошло с Исис Сио?
В первом раунде Сио получила два удара по корпусу и пять в голову, после чего упала без сознания уже через 78 секунд боя.
Спортсменку срочно доставили в ближайшую больницу прямо с арены NOS Event Center.
Сейчас она находится под постоянным наблюдением медиков в критическом состоянии.
Мы молимся за скорейшее выздоровление Исис Сио. Наши мысли сейчас с ней и ее семьей в это сверхсложное время,
– написали промоутеры.
Что известно сейчас о состоянии Исис Сио?
Всего за несколько недель до того, 30 января, Сио уже получила тяжелый нокаут в другом поединке. Такой малый промежуток между серьезными травмами головы считается смертельно опасным, но спортсменку все же допустили к бою.
По данным BoxingScene, Сио пришла в себя и может разговаривать. Она теперь дышит самостоятельно и больше не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.